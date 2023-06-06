В воздухе Челябинска превышено содержание формальдегида и пыли

В Челябинске и ряде городов области снова выявили переизбыток опасных веществ в воздухе. Министерство экологии региона объясняет дымку и запах гари природными пожарами, которые продолжают действовать на Южном Урале и в Свердловской области.

В пресс-службе ведомства сообщают о «незначительных колебаниях фона» по формальдегиду и взвешенным веществам – на 0,1-0,2 выше предельно допустимых концентраций, что характерно при горении деревьев.

В Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Промышленные предприятия должны выполнять мероприятия по снижению негативного влияния на воздух. По данным минэкологии области, усилен контроль за газоочистным оборудованием, мэрия увеличила интенсивность полива улиц.

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