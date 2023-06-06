Экс-руководителя предприятий в Удмуртии оштрафовали за невыплату зарплаты и налогов на 57 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстал 49-летний бывший руководитель двух предприятий. Мужчину признали виновным в невыплате заработной платы и сокрытии средств компании от уплаты налогов (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 2 ст.199 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, компании, которые возглавлял мужчина, занимались производством оборудования для нефтехимической промышленности. Однако руководитель не выплачивал заработную плату, а также оплачивал труд ниже установленного законом минимума 168 работникам предприятий. Общая сумма задолженности составила порядка 27 млн руб.

Кроме того, через распорядительные письма мужчина рассчитался с контрагентами через третьих лиц, минуя свои счета и скрыл от взыскания более 30 млн руб. При этом он имел задолженность по уплате налогов и знал о принятых мерах к принудительному взысканию.

Вместе с тем в кассе предприятия имелось достаточно средств, чтобы погасить долги по заработной плате и уплатить налоги. Однако руководитель осознанно направлял их на иные цели, связанные с производственной деятельностью этих предприятий, чтобы получить прибыль.

Для восстановления трудовых прав потерпевших на имущество обвиняемого наложили арест. Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 2 млн руб.