На Пермском тракте ограничили движение из-за смертельного ДТП с грузовиком

На трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault Sandero и грузовиком Volvo. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области сообщили, что движение на 307 км дороги временно ограничено.

По предварительным данным, водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo. В результате погибли два человека, находящиеся в легковушке. Еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает участников аварии.

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