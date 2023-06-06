Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области выросли на 2,4% за год

В первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы (с учетом инфляции и обязательных платежей и взносов) жителей Челябинской области выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные денежные доходы (учитывают инфляцию) увеличились доходы выросли всего на 1,9%, сообщает Челябинскстат.

В целом объем денежных доходов южноуральцев в январе-апреле этого года составил 313,6 млрд руб., что на 9,9% больше, чем годом ранее. В среднем на одного человека пришлось 30,67 тыс. руб. в месяц. Это превышает показатель первого квартала 2022 года на 10,4%. По данным министерства экономического развития Челябинской области, в структуре доходов населения выросла оплата труда наемных работников – на 11,4%, социальные выплаты – на 7,9%, доходы от собственности – на 4,4%, а также от предпринимательской деятельности – на 2,4%.

Потребительские расходы населения Челябинской области в январе-марте составили 276,78 млрд руб., что на 8,8% больше, чем годом ранее. Ежемесячные расходы одного жителя выросли на 9,2%, до 27 тыс. руб.

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