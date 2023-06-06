ЖК «Любимов» в Березниках завершают через девять лет строительства

Структура краевых властей «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) завершает строительство ЖК «Любимов» в Березниках. Как сообщают в КРПК, недавно в Березниках ввели в эксплуатацию дом на ул. Ростовской — это 28-й по счету дом в «Любимове». Сейчас идет процесс сдачи последнего, 29-го дома на Строгановском бульваре, 13. Ввод этой новостройки запланирован в этом месяце. Подрядчик приводит в порядок придомовую территорию объекта, устраняет замечания региональной инспекции Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, что возведение микрорайона Любимов в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия». По данным сайта ЖК «Любимов», общая площадь жилого комплекса составит 293 тыс. кв. м, в том числе 286,3 тыс. кв. м жилья и 6,7 тыс. кв. м встроенных коммерческих помещений.