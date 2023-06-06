В Тюменской области семь подростков заразились сифилисом и гонореей

В 2022 году в Тюменской области сифилисом и гонореей заразились семь подростков, сообщает портал 72.ru со ссылкой на санврачей региона. В Тюмени гонореей заболели пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Еще одному заболевшему было меньше 14 лет.

Всего в прошлом году сифилисом заразились 137 человек. Большинство из них — жители Ялуторовского района и Тюмени. Также в регионе большое число заболевших гонореей.

По данным издания, в Тюменской области на конец 2022 года также проживали более 16,5 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. По статистике мужчины чаще заражаются ей, чем женщины.

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