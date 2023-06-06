На строительство жилого квартала на площади Маркса в Новосибирске Дом.РФ предоставит 7,6 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство многофункционального квартала (МФК) «Аэрон» в Ленинском районе Новосибирска. сумма кредита составит 7,6 млрд руб. Застройщик - «Центр левого берега» (входит в ГК SG Development) планирует возвести комплекс общей площадью 134 тыс. кв. м на площади Карла Маркса. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на третий квартал 2025 года.

«На территории более 3 га появится бизнес-центр с офисами, кафе и рестораны, образовательные и досуговые пространства для детей и взрослых, в том числе музей авиации им. А. И. Покрышкина», - сообщает пресс-служба банка. Проект также подразумевает строительство подземного паркинга на 447 мест.

По данным портала наш.дом.рф на 5 июня, в Новосибирской области возводится около 3,4 млн кв. м жилья, из них более 91% – с использованием счетов эскроу.

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Лолита Белова