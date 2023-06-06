Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась по сравнению с прошлым годом на 63%

За январь — март 2023 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 52,8 млрд руб. Это на 63,8% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 71,7% обследованных предприятий сработали с прибылью в объеме 60,4 млрд руб. Это на 60,8% ниже уровня января — марта 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,3% и составила 7,6 млрд руб.

Промышленные предприятия также получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 46,2 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за отчетный период составила 70,4%, сумма прибыли, полученная ими, достигла 50,7 млрд руб. (на 64,7% ниже аналогичного показателя за январь-март 2022 года).