Бывший вице-мэр Перми нашел работу в Москве

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший вице-мэр Перми Виктор Агеев трудоустроился в Московском научно-исследовательском и проектном институте жилищного хозяйства (ГАУ «МосжилНИИпроект»). Учредителем данного института является департамент капремонта мэрии Москвы. Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, рассказал, что господин Агеев вышел на работу с 6 июня, однако его должность пока не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отметим, что Виктор Агеев не первый пермяк, трудоустроившийся в ГАУ «МосжилНИИпроект». Директором данного учреждения является Денис Коровка — сын бывшего главного санитарного врача Перми Владислава Коровки. Заместителем директора работает экс-заместитель главы администрации Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова.

Виктор Агеев работал в пермской мэрии на должности замглавы администрации с октября 2010 года. В январе 2017-го был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министра экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго и летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В феврале 2023 года господин Агеев ушел с должности вице-мэра и был назначен советником главы города. В июне он окончательно покинул мэрию.