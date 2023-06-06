Премьер Кубы прибыл в Россию

Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил о прибытии в Россию. Официальный визит пройдет 6–17 июня.

«Мы прибыли в братскую РФ с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которые непрерывно поддерживаются с 1960 года»,— написал господин Марреро Крус в Twitter.

Премьер Кубы в России примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи, который пройдет с 7 по 9 июня. Он также намерен посетить Москву и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Леонид Уварчев