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Коммерсантъ FM
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Премьер Кубы прибыл в Россию

Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил о прибытии в Россию. Официальный визит пройдет 6–17 июня.

«Мы прибыли в братскую РФ с официальным визитом с целью расширения и укрепления двустороннего сотрудничества между нашими странами, которые непрерывно поддерживаются с 1960 года»,— написал господин Марреро Крус в Twitter.

Премьер Кубы в России примет участие в совете глав правительств ЕАЭС в Сочи, который пройдет с 7 по 9 июня. Он также намерен посетить Москву и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Леонид Уварчев

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