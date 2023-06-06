AP: осужденный в США за шпионаж в пользу РФ Ханссен умер естественной смертью

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен умер в тюрьме по естественным причинам, сообщил источник Associated Press. Осужденный отбывал пожизненное заключение за шпионаж в пользу СССР и РФ. Умер накануне, 5 июня, в возрасте 79 лет в своей камере в федеральной тюрьме во Флоренции (штат Колорадо).

Как отмечает AP, история Роберта Ханссена — одно из самых известных шпионских дел в США. ФБР называло его «самым разрушительным шпионом в истории бюро».

Роберт Ханссен работал в ФБР с 1976 по 2001 годы. По версии следствия, передавал СССР и России секретные данные, в том числе имена сотрудников КГБ, которые работали в пользу Вашингтона. Считается, что он частично ответствен за гибель не меньше трех советских офицеров, работавших на США. Признал себя виновным по 15 пунктам шпионажа.

Леонид Уварчев