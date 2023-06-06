В исторической части Ростова Великого сделают новую канализацию

В Ростове Великом определена подрядная организация, которая займется строительством хозяйственно-бытовой канализации в исторической части города. Подрядчика искали через запрос котировок, итоговый протокол опубликован в ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ростов Великий

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Работы будет выполнять АО «Производственная компания «Автодорстрой», зарегистрированная в городе Пушкино Московской области. Ранее этот подрядчик уже работал в Ярославской области. Согласно ЕИС «Закупки», АО «ПК «Автодорстрой» выполнял два государственных контракта на общую сумму 732 млн руб. по ремонту дороги «Тутаев-Шопша».

Стоимость муниципального контракта на строительство канализации в исторической части Ростова составит 55,86 млн руб. Общая протяженность новых сетей канализации составит около 3,5 км. Работы будут выполняться на улицах Революции, Комсомольская, 22 квартал, Гоголя, Маяковского, Пионерская, Чехова, 4-я Полевая, Спартаковская, а также на Пионерском проезде. Срок строительства канализации определен с 1 июня по 1 декабря 2023 года.

Андрей Иванов