Субсидиарное становится тайным

Верховный суд РФ (ВС) впервые допустил рассмотрение споров о субсидиарной ответственности в закрытом судебном заседании по просьбе налоговиков. По общему правилу сведения о налоговом правонарушении не являются тайной, но ФНС настояла, что не может раскрыть все доказательства в открытом процессе. Обычно подобные дела не засекречиваются, но, говорят юристы, теперь об этом будут чаще просить и налоговики, и бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС рассмотрел спор о возможности закрытия судебного процесса (на заседания не допускаются посторонние лица, решения не публикуются) из-за налоговой тайны. В рамках банкротства ООО «Строительная компания "Афина"» ФНС потребовала привлечь двух граждан и две организации к субсидиарной ответственности и взыскать с них 50,93 млн руб., в том числе 43,65 млн руб. в свою пользу. По заявлению налоговиков, при директоре Юрасе Алборове фирма вывела активы и перевела бизнес на другое юрлицо, а остальные ответчики стали выгодоприобретателями по совершенным сделкам. Арбитражные суды трех инстанций привлекли к ответственности только экс-директора.

ФНС обжаловала эти решения в ВС, настаивая, что для верного разрешения спора ей нужно было передать в материалы дела более 60 документов, доступ к которым ограничен нормами Гражданского и Налогового кодексов, законов о банках, актах гражданского состояния и о персональных данных. Для этого служба заявляла в первой инстанции ходатайства о рассмотрении спора в закрытом заседании и об истребовании у себя же доказательств, поскольку документы составляют налоговую тайну. Но суды отклонили просьбы, не увидев оснований для засекречивания процесса. Дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала налоговиков.

ВС пояснил, что информация, доступная налоговым органам, «является конфиденциальной и может быть использована только в определенных законом рамках». ФНС же «обязана соблюдать налоговую тайну», которую составляют «любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике за исключением общедоступных». Передавая те или иные документы в службу, налогоплательщик должен быть уверен, что все сведения будут использованы только в целях «определения объема налоговой обязанности», раскрыты они могут быть только с его согласия, подчеркнула коллегия.

При этом «маловероятно», что ответчики дали бы согласие на разглашение налоговой тайны, ведь для них это «крайне невыгодно», отметил ВС. Между тем материалы налогового контроля могут быть использованы для «доказывания фактических обстоятельств» по делу, а учитывая, что эти документы «могут составлять налоговую тайну», рассмотрение спора «может производиться в закрытом заседании», признал ВС. В результате «суды нарушили фундаментальное процессуальное право уполномоченного органа на справедливое разбирательство», решил ВС, отправив спор на новое рассмотрение.

Это первый случай, когда ВС допустил возможность перевода дела по субсидиарной ответственности в режим закрытых слушаний в связи с тем, что надо истребовать материалы налоговых проверок, говорит адвокат Case by Case Юлия Михальчук. Управляющий партнер «АВЕРТА групп» Алексей Шаров полагает, что главной причиной позиции ВС стал отказ судов истребовать материалы налоговой проверки, которые могли бы подтвердить обоснованность требований к ответчикам.

По словам Юлии Михальчук, в большинстве таких споров ранее вообще не поднимался вопрос о том, нарушаются ли чьи-то права раскрытием сведений из налоговой. Господин Шаров признает, что материалы налогового учета «достаточно часто» используются в делах о субсидиарке «без каких-либо ограничений» и позволяют «установить реальную картину хозяйственной деятельности должника и аффилированных ему лиц».

Кроме того, рассматривая ходатайство о закрытии процесса, суд обычно проверяет, нет ли возможности «иным образом обеспечить сохранность сведений — вымарать защищенную информацию без утраты общего смысла документа или исследовать только один документ», отмечает руководитель практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская. При этом ей «непонятно, что мешало налоговикам представить в дело материалы проверок», ведь они приносили основанные на них аналитические материалы в первую инстанцию.

Партнер ProLegals Елена Кравцова считает, что закрытие заседания по просьбе лишь налоговиков «противоречит конституционному принципу о гласности судебного разбирательства», который является «гарантией справедливого процесса». Она напоминает о разъяснениях Высшего арбитражного суда, что по общему правилу «сведения о налоговом нарушении и недоимке налоговой тайной не являются», а при рассмотрении вопроса о закрытии заседания суд должен проверить, «действительно ли информация относится к тайне».

В будущем Римма Малинская ожидает «увеличения ссылок на налоговую тайну и попыток закрыть судебные заседания» от всех участников дел. «По меньшей мере, ходатайства налоговиков о закрытии процесса будут заявляться и удовлетворяться чаще»,— добавляет господин Шаров. Впрочем, юристы надеются, что «массового засекречивания дел по субсидиарке не будет». Учитывая, что ВС оставил возможность ответчикам возражать против закрытия слушаний, это должно «компенсировать возможность злоупотреблений», считает Елена Кравцова.

Вместе с тем, опасается Юлия Михальчук, позиция ВС может привести к тому, что вместо перехода в закрытый режим суды будут «более строго рассматривать и чаще отказывать в ходатайствах об истребовании чувствительной информации» со ссылкой на тайну, что «существенно усложнит работу юристов».

Екатерина Волкова, Анна Занина