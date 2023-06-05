Мэр Белгорода сообщил о завершении приема в крупнейшем ПВР города жителей приграничных районов

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что крупнейший пункт временного размещения города (ПВР) — «Белгород-Арена» — прекращает прием жителей приграничного Шебекинского округа, отселившихся из-за обстрелов.

«Пункт временного размещения в Белгород-Арене сегодня прекращает прием шебекинцев. Всех, кто хотел — разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области»,— написал Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода рассказал, что из Шебекинского округа прибывает в среднем до 35 человек в сутки. В ПВР они проводят «максимум один день», затем им предоставляют «комфортные условия». Валентин Демидов говорил, что максимальная вместимость «Белгород-Арены» — 1250 человек. Всего в пунктах ПВР за последние дни приняли более 4 тыс. человек.

О ситуации в приграничных районах Белгородской области читайте в материале корреспондента «Ъ» «За три дня это все не утихнет».

Лусине Баласян