Ярославец угнал автомобиль ради вечерней проверки в УФСИН

Житель Ярославской области вернется в колонию строгого режима после того, как нарушил условия принудительных работ, угнав чужой автомобиль. Об уголовном деле рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Молоток судьи

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчина жил в исправительном центре Углича, отбывая наказание по уголовному делу, будучи осужден на принудительные работы. Данный вид наказания суровым не является и предполагает наличие у осужденного выходного дня. В сентябре 2022 года такой выходной у мужчины был, и он отправился на рыбалку. Вернуться в исправительный центр осужденный должен к вечерней проверке, но тот к сроку обратно не успевал.

Увидев на улице в Угличе «ВАЗ-21099» с ключами в замке зажигания, рыбак решился на угон. Сев за руль, уехал он недалеко.

«Проезжая крутой поворот, не справился с управлением, врезался в металлические ворота заводской территории, автомобиль съехал в канаву. Водитель проезжавшего мимо транспортного средства согласился помочь вытащить машину. Подсудимый отрезал один из ремней безопасности в салоне автомобиля и, используя его как трос, транспортировал автомобиль на территорию исправительного центра, благополучно успев к вечерней проверке»,— рассказали в облсуде.

Угнанный автомобиль заметил инспектор УФСИН и сообщил в полицию. Так осужденный исправцентра стал фигурантом нового уголовного дела. По приговору Угличского районного суда, который подтвердил и областной суд, он проведет в колонии строгого режима 1 год и 3 месяца.

Андрей Иванов