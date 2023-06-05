«Интермода» от купюр

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «Интермода», бутика люксовой одежды в центре Нижнего Новгорода. Фискальный орган начислил компании 432 млн руб., решив, что магазин использовал фиктивный документооборот с номинальными контрагентами для ухода от налогов по схеме дробления бизнеса. Суды лишь частично подтвердили выводы ФНС, которая в итоге снизила сумму требований втрое, часть долга была погашена в рамках прекращенного уголовного дела. Представитель «Интермоды» оценил оставшуюся задолженность в 23 млн руб., считая, что поэтапно этот долг можно закрыть, а расчеты истца документально не обоснованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Интермода» намерена избежать банкротства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ «Интермода» намерена избежать банкротства

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассматривать заявление налоговой службы (ФНС) о банкротстве ООО «Интермода». Известный бутик одежды премиальных брендов расположен на Большой Покровской. Налоговики насчитали компании 75,2 млн руб. налоговых доначислений, пеней и штрафов за 2014–2016 годы. Как писал «Ъ-Приволжье», налоговая служба заподозрила компанию в фиктивном документообороте с девятью контрагентами.

«Интермоде» в общей сложности насчитали 432 млн руб. задолженности, посчитав, что ранее бутик использовал российских поставщиков «Свифт», «Гамма», «Мэдисон», «Эльмари», «Контэмс», «Глориан», «Марлиз», «Каскар» и «Купер» для неправомерного получения налоговых вычетов.

Однако ответчики в суде доказали, что еще в 2010 году подписали агентское соглашение с итальянской компанией Lux Group Milano, которая обеспечивала им связи с представителями брендов для розничной продажи через непрямые поставки.

Тем не менее арбитражный суд счел доказанной схему дробления бизнеса, когда владелец бутика сдавал площади аффилированным лицам для минимизации налогов через ЕНВД. Доначисление было оспорено, начальную сумму пересчитали, а «Интермоду» обязали выплатить в бюджет 132 млн руб.— втрое меньше начальной исковой суммы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интермода» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Директор — Яков Звягин, бенефициар — Михаил Карабельник. Выручка компании от продажи в 2022 году составила 254 тыс. руб., убыток показан на уровне 115,8 млн руб.

Параллельно Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам уклонения организации от уплаты налогов. Впрочем, после следственной экспертизы сумма была уменьшена и погашена собственником Михаилом Карабельником, что позволило прекратить его уголовное преследование. Кроме того, юристы «Интермоды» сейчас оспаривают еще четыре решения налоговой инспекции, которые были вынесены с ошибкой начисления пеней.

Как рассказала в судебном заседании в понедельник представитель ООО «Интермода» Татьяна Лобова, решения ФНС были отменены либо в части, либо полностью, еще одно в процессе оспаривания.

«Начальные требования по решению налогового органа по выездной проверке оценивались в 432 млн руб. с учетом штрафов и пеней. В результате нам оставили порядка 132 млн руб., часть из которых была погашена еще в ходе расследования уголовного дела, и должник сейчас старается эту сумму постепенно погашать. Естественно, невозможно ее выплатить одновременно, она погашается постепенно. Сейчас остается около 23 млн руб. основного долга», — подсчитала госпожа Лобова.

Она добавила, что налоговая инспекция не может разобраться в начислении пеней, периодически пересчитывая их или отказываясь от требований. При этом договориться об окончательных расчетах в досудебном порядке «Интермода» не смогла: изначально претензионную сумму считали в инспекции ФНС по Нижегородскому району Нижнего Новгорода, вследствие реформирования налоговых органов в суд обратился уже долговой центр ФНС, а взыскивает задолженность ИФНС №18.

Кроме того, в своих расчетах пеней налоговая служба не учитывала прошлогодний мораторий на банкротства и запрет на признание компании несостоятельной как попавшей в список наиболее пострадавших отраслей российской экономики в период пандемии COVID-19, считает ответчик.

По словам Татьяны Лобовой, господин Карабельник погашает задолженность и рассчитывает окончательно расплатиться с долгами по налогам в ближайшие два месяца.

Поэтому «Интермода» попросила отказать истцу в признании компании несостоятельной, считая необоснованными требования налоговиков.

«Мы понимаем, что долг есть, но истец юридически не может его обосновать. Нет сверки расчетов, правильно составленных решений и ничего остального, что документально бы подтверждало сумму задолженности», — пояснила госпожа Лобова.

В итоге арбитражный суд отложил заседание, предоставив юристам налоговой службы неделю для ознакомления с позицией ответчика по поводу банкротства и сверку расчетов внутри ФНС.

Роман Рыскаль