«Качество оказания медицинской помощи будет расти»

Кандидат медицинских наук, доцент, врач акушер-гинеколог высшей категории — медицинский директор по инновационным технологиям компании MD Medical Group Сергей Арабаджян стоял у истоков создания клинического госпиталя «Мать и дитя» в Самаре с момента подписания инвестиционного меморандума с правительством Самарской области в 2014 году и руководил медицинской организацией по 2020 год. Шесть лет назад Арабаджян победил в номинации «Коммерсантъ — Здоровье» в рамках премии «Коммерсантъ года». Практикующий врач и медицинский менеджер рассказал о том, как развивается отечественный рынок частной медицины.

Фото: Артем Голяков

— Насколько конкурентоспособна частная медицина в Российской Федерации?

— В России коммерческая медицина хорошо распространена лишь в мегаполисах. В отличие от той же аптечной сети, где высокий процент коммерциализации и повсеместный охват, медицинская помощь по-прежнему в основном государственная. Особенно это касается стационаров.

Вообще я бы разделил коммерческую медицину на несколько секторов. Есть привычные для обывателя частные услуги, такие как стоматология. В основном это небольшие частные кабинеты. Далее идут амбулаторные центры, где можно получить консультационную помощь, а также возможен ряд лабораторных и инструментальных исследований. Что касается стационарных учреждений, многопрофильных медицинских центров, то их очень мало. По имеющимся данным, примерно 3-4% средств отрасли здравоохранения аккумулируются в коммерческом сегменте. Это говорит об огромных перспективах данного рынка и достаточно низкой конкуренции.

Если вернуться к государственному здравоохранению, то крупные центры медицинской компетенции обычно расположены в больших городах. При наличии серьезных проблем со здоровьем у жителей возникает условный рефлекс обращаться за помощью в столицу своего региона. Если же в отдельно взятом небольшом городе и существует лечебный центр, то качество оказания медицинской помощи может уступать центральному звену, что обусловлено определенными ограничениями финансирования, оснащения и кадрового потенциала. Важно отметить, что и многопрофильные частные клиники рентабельны только в больших городах.

— Столкнулись ли вы с падением спроса на услуги коммерческой медицины?

— Во время пандемии коронавируса частные клиники имели повышенный спрос. Сейчас же все стабилизировалось и вернулось примерно на уровень 2019 года.

— Какие особенности построения частного медицинского бизнеса в России?

— Если говорить о формате «клиник у дома», здесь все зависит от плотности населения и платежеспособности жителей конкретного района. Что касается стационарной помощи, то в России всего несколько крупных игроков на рынке. Все они имеют разветвленную амбулаторную сеть, в центре которой ставится стационар. Именно так быстрее окупаются вложения. Государственная система здравоохранения построена абсолютно так же. Филиальная система амбулаторно-поликлинических учреждений, включая лечебно-диагностические центры с дневным стационаром, объединены вокруг клинического стационара.

Стратегически мы идем по правильному пути, когда и к государственным, и к коммерческим медучреждениям предъявляются высокие требования со стороны контролирующих органов. Форма собственности клиники не должна иметь значения для пациента, важен конечный результат.

— Какие направления коммерческой медицины наиболее востребованы?

— Если не учитывать стоматологию, то очень популярны амбулаторные приемы. Так, можно записаться в удобное время, консультации часто ведут специалисты с регалиями, для удобства пользователей созданы мобильные приложения и программа лояльности. Люди также выбирают коммерческие медицинские центры из-за временного фактора. Там можно быстрее сделать анализы и некоторые операции, а также получить консультации необходимого специалиста.

Есть ряд услуг, которые не покрываются системой обязательного медицинского страхования, поэтому данную нишу занимают частные клиники. Если говорить об экстренной медицинской помощи, то ее пока оказывают только крупные игроки.

— Какие особенности ведения медицинского бизнеса в нашей стране?

— Этот бизнес требует достаточно крупных инвестиций. Сроки окупаемости, как правило, очень долгие. Так называемые «длинные деньги» не очень популярны среди российских предпринимателей. Крупная частная клиника не может быстро окупиться. На помощь приходят инструменты государственно-частного партнерства, и уже есть успешные примеры реализации таких проектов. Думаю, у этого направления большие перспективы. Государство экономит бюджетные средства, при этом качество оказания и доступность медицинской помощи растет.

— Влияют ли санкции на развитие коммерческой медицины в России?

— По меркам медицинского бизнеса, еще прошло немного времени после их введения. Для оценки ситуации нужно время. У поставщиков еще немало оборудования на складах. Также надо понимать, что мир не ограничивается лишь западными странами. Немало поставок идет из Китая и других азиатских государств, отношения с которыми никак не изменились.

— Есть ли у вас диалог с зарубежными коллегами? В чем заключается взаимодействие?

— Лично я недавно был на международной конференции в Милане. Единственное, но достаточно значимое неудобство заключалось в том, что в Италию пришлось лететь с длительной пересадкой. С коллегами мы общались исключительно на медицинские темы, никакого дискомфорта я не испытал. Также стоит отметить, что во время пандемии коронавируса стало очень сильно развиваться дистанционное участие в конференциях и симпозиумах, где не обязательно личное присутствие, поэтому диалог с иностранными коллегами остается непрерывным.

— Столкнулись ли вы с дефицитом кадров при открытии госпиталя «Мать и дитя» в Самаре?

— Часть сотрудников мы пригласили из Москвы. После подготовки смены некоторые обратно вернулись в столицу. Конечно, можно было бы попробовать рекрутировать только местные кадры, но не хотелось навредить другим клиникам региона. В этом и заключается медицинская этика, ведь одной из задач было повысить качество оказания медицинской помощи в Самарской области.

— Оказалась ли эффективной политика импортозамещения в коммерческом здравоохранении?

— Здесь нужно понимать, что в России стали активно пользоваться импортом медицинского оборудования и медицинских изделий лишь около 30 лет назад, после распада СССР. Медицинские инструменты всегда производили у нас, они и сегодня остались на рынке. Однако, например, своего качественного МРТ аппарата в России нет. Но в мире не найдется ни одной страны, которая может производить все. Просто надо правильно расставить приоритеты и понять, что жизненно необходимо для нас.

Важно напомнить, что во время пандемии коронавируса именно в России разработали вакцину «Спутник V», признанную одной из лучших в мире. В отечественном фармацевтическом производстве наблюдается серьезный подъем. Но если какие-то препараты выгоднее и целесообразнее приобрести в дружественных странах, то здесь я ничего плохого не вижу.

Также в 2022 году вектор импортозамещения, в т.ч. и в отрасли здравоохранения, наряду с наращиванием собственных производственных мощностей дополнился двумя новыми трендами: параллельным импортом и замещением западных производителей производителями из стран, которые не ввели ограничений на торговлю с РФ. Такие тренды импортозамещения в медицине позволяют избежать негативных последствий и поддерживать устойчивое развитие сектора.

Беседовал Андрей Сазонов