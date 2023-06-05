В Кошехабльском районе Адыгеи ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Кошехабльском районе Адыгеи ввели режим ЧС. Всего в муниципалитете и селах Майкопского района из-за выпадения обильных осадков и сбегании склоновых вод подтопило около 190 придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В ауле Ходзь подтоплены около 90 придомовых территорий. Там развернули оперативный штаб. Еще по 50 территорий оказались в воде в Вольненском сельском поселении и станице Кужорская. В некоторые дома вода зашла. В ведомстве подчеркивают, что социально значимые объекты в зону подтопления не попали.

В Кошехабльском районе уже начали работать комиссии по оценке ущерба. К ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек и 25 единиц техники.

Днем 5 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручал мобилизовать в Ходзь всю технику из районов республики.

Татьяна Ручкина

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