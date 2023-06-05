Бюджетный вопрос не испортил слушаний

В Уфе состоялись публичные слушания отчета об исполнении городского бюджета за 2022 год. Участие в них, по официальным данным, приняли 302 человека. До заключительного заседания в комиссию поступило 105 обращений от граждан. Выступить очно пожелали 12 человек. Практически все ораторы — от молодых людей до пенсионеров — за что-нибудь благодарили чиновников и просили принять отчет об исполнении бюджета. Критику комиссия и зал услышали лишь от двух выступающих. Комиссия опубликует итоги публичных слушаний 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итоги слушаний будут опубликованы 8 июня

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Итоги слушаний будут опубликованы 8 июня

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

В администрации Уфы состоялись публичные слушания по исполнению бюджета Уфы за 2022 год. Кресла в зале, рассчитанном на присутствие около 210 человек, были практически полностью заняты. В основном участниками оказались женщины. Перед началом слушаний представительница мэрии начала пересаживать пришедших с задних рядов на первые. «Мы своих в первые ряды сажаем»,— объясняла она.

Заместитель главы администрации — начальник финансового управления Рустем Акбашев сообщил, что общий объем доходов Уфы в прошлом году составил 45,8 млрд руб., а расходы достигли 45,6 млрд руб., оба показателя на 21% больше уровня 2021 года. Профицит бюджета в 2022 году вырос почти в пять раз до 224 млн руб. Большая часть доходов — межбюджетные субсидии, дотации и трансферты, которые составили 29 млрд руб., налоговые и неналоговые доходы сложились в размере 16,8 млрд руб., из которых 7,3 млрд руб. — налог на доходы физлиц, 4 млрд руб. — налог на совокупный доход, а также другие поступления. Треть всех расходов приходится на программу развития образования, более 21% — на программы строительства и реконструкции, капремонт дорог, отметил Рустем Акбашев.

Выступающие, как и в прошлом году, в основном благодарили чиновников. Уфимка назвала исторической справедливостью открытие на Советской площади памятника герою России Минигали Шаймуратову. Она подчеркнула, что раньше на этой площади парковались машины, а теперь появилось место для важных городских мероприятий. Модератор слушаний депутат горсовета Айдар Зубаиров затем сообщил, что для него открытие памятника — большое личное событие, поскольку его дедушка служил в дивизии генерала Шаймуратова. Замдиректора лицея «Содружество» Татьяна Кислицына рассказала о проекте предуниверсария, который работает в школе, и выразила признательность за возможность получить оборудование для подготовки учеников.

Также мэрию благодарили за финансовую поддержку отдаленных территорий: установку спортивной площадки и уличного освещения в деревне в Калининском районе, за сквер имени Даяна Мурзина и благоустройство, выполненное в рамках программы «Башкирские дворики» в Затоне, обновление парка «Кашкадан» и ремонт спортивной школы. Двое молодых мужчин похвалили программу поддержки местных инициатив.

Лишь депутат Курултая Рустам Хафизов напомнил о проблемах жителей Орджоникидзевского района Уфы — в частности, плохой транспортной доступности отдаленных микрорайонов Максимовки и Шакши. Он подчеркнул, что эти вопросы не решаются на протяжении нескольких лет. «Необходимо вернуть прямые выборы сити-менеджера, тогда чиновник будет работать эффективнее»,— заявил господин Хафизов.

Неожиданным оказалось выступление пресс-секретаря Ассоциации садоводов Башкирии Константина Андреева. «Я хочу поделиться с вами своей проблемой — каждый вечер ко мне приходит жаба, садится на грудь и говорит: а вот в Казани будут проведены международные киберспортивные игры с призовым фондом два миллиарда»,— сказал он.

Далее он заявил, что в течение 10 лет пытается добиться, чтобы в городе появился межвузовский центр по спортивному программированию. Константин Андреев также напомнил о предложении главы Башкирии Радия Хабирова принять программу поддержки городов-спутников, которая не была реализована, и сравнил количество бассейнов в Уфе и Казани (30 «со всеми лужами» против 100). «На текущий момент мы глубоко...— сделал он паузу,— в яме». Его речь встретила бурные аплодисменты зала.

Рустем Акбашев, комментируя выступления, возразил Рустаму Хафизову, что средства на решение проблем жителей все же выделяются.

Айдар Зубаиров сообщил, что также поступило 105 предложений по бюджету в письменной форме. Результаты публичных слушаний будут подведены комиссией 8 июня.

Наталья Балыкова