Пермская транспортная компания через суд добивается исключения швейцарского инвестора из числа соучредителей

Директор пермско-швейцарской транспортной компании ООО «ИЦТ-Пермь» Вениамин Нопин подал в Арбитражный суд Пермского края исковое заявление к швейцарской ICT International Transport GmbH. В нем господин Нопин просит исключить иностранную компанию из состава участников общества. По информации в картотеке суда, иск поступил 11 мая. Ознакомившись с заявлением, суд оставил его без движения, рекомендовав истцу уточнить ответчика, так как ICT International Transport GmbH ликвидирована. Суд полагает, что в качестве ответчика может выступать ООО «ИЦТ-Пермь», в качестве третьего лица — Межрайонная ИФНС №17, проводившая его регистрацию.

Вениамин Нопин сообщил, что ICT International Transport GmbH уже около пяти лет не принимает участия в управлении ООО «ИЦТ-Пермь» и в течение всего это времени не выходит на связь, поэтому добиваться ее исключения из числа соучредителей общества приходится через суд. «Решили таким образом навести порядок в наших документах»,— пояснил господин Нопин.

ООО «ИЦТ-Пермь» создано в 2001 году. Компания оказывает услуги по организации перевозки грузов по территории России и за рубеж. Имеет обособленные подразделения в Перми, Ижевске, Кирове и Екатеринбурге. Выручка за 2022 год — 765,7 млн руб., чистая прибыль — 26,7 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ICT International Transport GmbH владеет 5% долей в уставном капитале ООО, по 47,5% принадлежит Вениамину Нопину и Алле Нопиной.