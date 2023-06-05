В Сочи возбудили дело против матери и полицейского из-за смерти семилетней девочки

В Сочи следователи возбудили уголовное дело против 31-летней матери девочки, которая скончалась после избиения отчимом. Женщине вменяют ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, на участкового уполномоченного, которого соседи извещали об избиении ребенка, завели дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина 27 мая 2023 года не смогла самостоятельно защитить ребенка от сожителя и обратиться за медпомощью. Мужчина нанес падчерице не менее 17 ударов ремнем. Около недели пострадавшая девочка оставалась дома без медпощи, в результате 2 июня она скончалась от множественных травм.

Кроме того установлено, что соседи семьи неоднократно сообщали в полицию, что из квартиры слышны детские крики и плач. Однако участковый, которому было поручено рассмотрение заявлений, ненадлежащим образом отнесся к проверке данной информации и составил рапорт о том, что в ходе проверки нарушений им не выявлено.

В настоящий момент 24-летний подозреваемый в убийстве ребенка находится под стражей. Ход уголовного дела контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.

Олег Исаев

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