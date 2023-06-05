В ауле Ходзь Республики Адыгея затоплены несколько десятков дворов

Проливные дожди вызвали затопление нескольких десятков домовладений в ауле Ходзь Республики Адыгея, сообщает глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава региона дал поручение мобилизовать технику из всех муниципалитетов республики для ликвидации последствий затопления. «Непогода вновь испытывает Ходзь на прочность. Оперативно отработает ЧС по аналогии с ситуацией, происшедшей в ауле неделю назад»,— сообщил Мурат Кумпилов. На месте работают экстренные службы, эвакуация жителей не проводилась.

26 мая в ауле Ходзь, поселке Майском, хуторе Красном и селе Вольном в Адыгее было затоплено более 100 дворов. Вода сошла в течение суток, в настоящее время в пострадавших районах работают комиссии, которые обследуют пострадавшие дворы. Жителям будет оказана материальная помощь.

Анна Перова, Краснодар