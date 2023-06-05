«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском рынке акций недавно появился новый инструмент — замещающие облигации. Что это такое? Какую доходность приносят эти бумаги? Разобраться в данной теме экономическому обозревателю “Ъ FM” Олегу Богданову поможет инвестиционный консультант «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Уразаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Замещающие облигации — новый актив для инвесторов на российском рынке. Хотелось бы понять, какой у них механизм работы, и какие основные принципы функционирования? Есть ли риски для инвесторов?

Алексей Уразаев: Это облигации, выпущенные по российскому праву. Номинал указан в валюте, но выплаты происходят по курсу Центрального банка. Так же по курсу регулятора рассчитывается накопленный купонный доход. Можно привести простой пример: мы купили облигацию за $1 тыс., то есть это тот номинал условно зависит от валюты номинированной бумаги. Получаем купон, исходя из той же валюты, в которой эмитирована бумага. Когда изменяется курс, бумага перерассчитывается на курс ЦБ на тот же день. Доллар вырос, и наш купон вырос вместе с ним. Уровень кредитного риска такой же, как у рублевых облигаций. Соответственно, я бы ориентировался на официальные рейтинги надежности компании. Но в дополнение к этому есть валютный риск, так как выплаты происходят по курсу ЦБ.

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