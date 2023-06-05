Шведский футболист Златан Ибрагимович в 41-летнем возрасте завершил карьеру. Последним его клубом стал итальянский «Милан». За 24 сезона в большом футболе нападающий сменил девять команд и стал одним из самых скандальных игроков в истории. На церемонии в Милане болельщики вывесили на трибунах баннер с надписью «Прощай, бог». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Calanni / AP Фото: Antonio Calanni / AP

Златан Ибрагимович менял топ-клубы с завидной регулярностью. «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан». При этом он так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Но комплексов из-за этого у Ибрагимовича точно нет. Он частенько называл себя богом, и даже когда его не взяли в сборную Швеции на чемпионат мира-2018, Златан устроил целое шоу, отправившись на турнир в Россию один — в большом автобусе, внутри которого был установлен трон.

Причем королем футбола Ибрагимович начал считать себя еще в юности. В возрасте 18 лет тогда еще нападающего «Мальме» пригласили на просмотр в лондонский «Арсенал». Перед тем, как обсуждать контракт, легендарный Арсен Венгер попросил футболиста показать возможности.

«Златан не ходит на прослушивания»,— ответил ему швед и уехал домой. Но такое самолюбование не мешало Ибрагимовичу забивать нереальные голы, один из которых точно будут вспоминать во все времена. Это гол англичанам в товарищеском матче 2012 года. Ибрагимович забил ударом через себя с 30 м. Даже сдержанные шведские комментаторы тогда чуть с ума не сошли.

Вокруг Златана часто возникали скандалы. Он устраивал истерики, унижал журналистов, но забивал всегда. Ибрагимович отправил в ворота соперников почти 600 мячей. Даже в «Милане», когда ему было уже под 40, он был прекрасен. Но, к сожалению, травмы и возраст все-таки дали о себе знать.

И вот момент, которого так боятся звезды. После матча «Милан»—«Верона» Ибрагимович на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» прощается с футболом:

«Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами, болельщиками. Мне трудно дышать, но все в порядке. У меня так много воспоминаний, связанных с "Сан-Сиро". Вы заставили меня чувствовать себя как дома. Я останусь "миланистом" на всю жизнь».

Кстати, за кадром остался еще один момент. Болельщикам «Вероны», которые свистели в адрес Ибрагимовича, звездный игрок сказал: «Да-да, продолжайте свистеть. Это наилучший момент для вас в этом сезоне — вы увидели меня». После возвращения Ибрагимовича в «Милан» многие называли его играющим тренером. Не исключено, что Златан попробует найти себя в качестве наставника, но, скорее всего, не сразу, считает комментатор Александр Аксенов:

«Он, наверное, пока еще сам не осознает, куда бы хотел двигаться. Вполне может быть, что он станет тренером или каким-то спортивным директором. Но, мне кажется, в ближайший год мы увидим такого Ибрагимовича, который немножечко почивает на лаврах. Он будет появляться то на одном стадионе, то на втором, то на третьем. Будет всем напоминать, что футбол стал без него скучным. Думаю, пока он в каком-то таком статусе должен пребывать, потому что он, конечно, хотел продолжать карьеру».

Впрочем, Ибрагимович может себе позволить взять паузу в работе. За карьеру он заработал внушительное состояние — больше €100 млн. Это значительно меньше, чем у многих футбольных звезд, даже если не упоминать Месси и Роналду, но достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться.

Хотя швед не раз доказывал, что относится к деньгам спокойно. Например, возвращаясь из США в Европу, он пошел на серьезное понижение зарплаты и готов был работать с «Миланом» за небольшие деньги, по футбольным меркам, разумеется, €1 млн в год. Так что главным для Златана, кроме футбола, всегда был эпатаж. Скорее всего, после завершения карьеры ничего не изменится.