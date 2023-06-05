Прохладная погода задержится в Петербурге до конца рабочей недели

С 5 по 9 июня температура воздуха в Санкт-Петербурге не поднимется выше диапазона от +15 до +20 градусов, а дальнейший прогрев воздуха начнется только в выходные. Об этом сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Погоду большую часть наступившей недели будут определять циклоны, хотя атмосферное давление продолжает расти и будет повышенным относительно нормы. Дожди кратковременного характера пройдут по территории Ленинградской области в течение всех дней, а вот в Санкт-Петербурге существенных осадков не ожидается»,— написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 5 июня.

Единственный сильный дождь ожидается в городе в ночь с 6 на 7 июня, когда над городом пройдет атмосферный фронт. С пятницы осадки прекратятся и «можно будет рассчитывать на дальнейший прогрев воздуха», отметил господин Колесов.

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