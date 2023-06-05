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Коммерсантъ FM
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Великобритания направила Украине 96 машин скорой помощи на фоне нехватки средств на здравоохранение

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти сообщил, что страна передала Украине 96 машин скорой помощи с мая 2022 года. По его словам, выбранные машины соответствовали «приоритетам и спецификациям» Минздрава Украины.

«В ответ на просьбы правительства Украины об оказании помощи Великобритания предоставила 96 небронированных машин скорой помощи (20 из Национальной системы здравоохранения и 76 новых)»,— ответил Лео Докерти на вопрос о передаче Киеву машин скорой помощи, передает «РИА Новости».

Осенью 2022 года The Daily Telegraph писала, что служба здравоохранения Великобритании намерена ликвидировать дефицит финансирования в размере £7 млрд. Британские СМИ сообщали о нехватке медперсонала, оборудования и машин скорой помощи. В январе медицинские работники устраивали забастовки с требованием от правительства повысить зарплаты и увеличить финансирование.

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