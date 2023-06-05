В 2023 году субсидии на взнос по ипотеке получат 900 соцработников Кубани

В 2023 году субсидии по ипотеке получат 900 соцработников в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Размер субсидии составляет 1 млн руб. В 2023 году заявления на выплаты подали 549 человек. 47 из них уже получили средства. Данную региональную программу поддержки разработали по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Выплаты на первый взнос по ипотеке для соцработников, врачей и учителей ввели в августе 2021 года. Решение было принято на совещании педагогического совета Краснодарского края. Тогда господин Кондратьев подчеркивал, что если программа будет востребована, то ее продлят еще на три года.

Олег Исаев

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