ФК «Урал» подписал контракт с полузащитником «Оренбурга» Тимуром Аюповым

Полузащитник ФК «Оренбург» Тимур Аюпов подписал контракт с ФК «Урал» сроком на два года, сообщила пресс-служба уральского клуба. 29-летний футболист выступал за «Оренбург» четыре года, в общей сложности провел 108 матчей. В прошедшем сезоне он выходил на поле 23 раза и забил четыре гола. «Я свой функционал оцениваю так: от штрафной до штрафной, бокс-ту-бокс. Когда ты должен успевать помогать и сзади, и впереди, создавая голевые моменты»,— описал пресс-службе ФК «Урал» свою позицию на поле Тимур Аюпов.

На прошедшей неделе ФК «Урал» продлил контракты с полузащитниками Андреем Егорычевым и Даниелем Мишкичем. Кроме того, президент ФК «Урал» Григорий Иванов назвал фейком новость об уходе лидера клуба Эрика Бикфалви и добавил, что контракт с ним действует до 2024 года.

ФК «Урал» отказался продлевать контракт с арендованным полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым, который сыграл в сезоне шесть матчей.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков

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