Кубань вошла в тройку регионов по выдаче ипотеки в мае

Краснодарский край занял третье место в РФ по выдаче ипотеки в мае как по базовым, так и по льготным программам. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера» со ссылкой на данные «Домклика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На покупку жилья на Кубани банк выдал 21,6 млрд руб. Больше средств было выдано только в Москве (35,1 млрд руб.) и Московской области (33,8 млрд руб.). В топ-пять также вошли Санкт-Петербург (20,4 млрд руб.) и Тюменская область (18,4 млрд руб.).

Всего в мае 2023 года «Сбер» выдал 108,2 тыс. ипотечных кредитов на 349 млрд руб., что на 3,7% больше, чем месяцем ранее. По данным «Домклик», это рекордные показатели с начала года.

Татьяна Ручкина

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