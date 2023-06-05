Пензенский экс-чиновник отдал государству в четыре раза меньше полученного от юрлица

Бывшего начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пензенской области Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству оштрафовали за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Установлено, что злоумышленник получил от руководителя некой организации 120 тыс. руб. за непривлечение к административной ответственности по статье о несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания (ст. 8.48 КоАП). Штраф за указанное правонарушение для юридических лиц составляет от 100 до 200 тыс. руб.

Приговор Первомайского районного суда Пензы вступил в силу. Экс-госслужащего оштрафовали на 30 тыс. руб.

Дарья Васенина