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В Переславле в ДТП пострадали женщина и девочка

В Переславле Ярославской области при столкновении двух машин пострадали женщина-водитель и девочка 7-ми лет. О ДТП сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 15 часов дня 5 июня на улице Октябрьская. Столкнулись автомобили «БМВ» и «Черри», после ДТП помощь медиков потребовалась двум пострадавшим.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Черри» женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— отметили в пресс-службе УМВД.

Андрей Иванов

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