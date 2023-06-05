В Переславле в ДТП пострадали женщина и девочка

В Переславле Ярославской области при столкновении двух машин пострадали женщина-водитель и девочка 7-ми лет. О ДТП сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 15 часов дня 5 июня на улице Октябрьская. Столкнулись автомобили «БМВ» и «Черри», после ДТП помощь медиков потребовалась двум пострадавшим.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Черри» женщина 1977 года рождения и девочка 2016 года рождения госпитализированы. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— отметили в пресс-службе УМВД.

Андрей Иванов