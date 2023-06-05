В суд поступило уголовное дело о разбойном нападении на отделение Сбербанка в Аксайском районе

Аксайский районный суд Ростовской области рассмотрит уголовное дело преступной группы напавшей на местное отделение Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Ирина Бухтиярова, будучи управляющей отделения Сбербанка в Аксайском районе, вместе со старшим менеджером Александрой Пономаревой организовала семь эпизодов хищения средств банка на общую сумму в 22 млн руб. Чтобы скрыть факт хищения, они также инсценировали разбойное нападение на отделение Сбербанка. В совершении этих деяний им помогали Мартин Арутюнян, Давид Нерсесян и Максим Синяков. Группировка была задержана в марте 2022 года.

В отношении участников группы выдвинуты обвинения в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также разбойного нападения (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные находятся под стражей. Предварительное судебное заседание по делу пройдет 7 июня.

Анастасия Назарова