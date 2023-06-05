С ярославской больницы взыскали почти 1 млн рублей за смерть пациента

В Ярославской области районный суд постановил взыскать с больницы 850 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 44 тыс. руб. на погребение в пользу матери, сын которой умер из-за врачебной ошибки. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Мать рассказала, что в марте 2018 года ее сын на машине скорой помощи был доставлен в приемное отделение ЦРБ, где ему поставили диагноз «отравление суррогатами алкоголя». Позже мужчину выписали, а через несколько дней он скончался. Суд установил, что основной причиной смерти стала черепно-мозговая травма, которая имелась у пациента при поступлении в больницу. Согласно решению суда, врач, имеющий основания предполагать о наличии травмы такого рода, не назначил исследования, правильный диагноз поставлен не был и не проводилось соответствующее лечение.

Кроме того, врач выписал пациента без положительной динамики от проведенного лечения. В суде представитель больницы пояснял, что клиническая картина черепно-мозговой травмы была смазана тяжелым алкогольным отравлением пациента, отсутствовали явные и яркие признаки черепно-мозговой травмы, в больнице не было аппарата МРТ.

«Имеется причинная связь между бездействием врача и наступившим вредом – смертью пациента, что является основанием возникновения обязательства по возмещению вреда. Причиненный моральный вред выразился в нравственных страданиях истца по поводу ненадлежащей и несвоевременной медицинской помощи больному сыну, переживаниях в связи со смертью близкого человека, от осознания того, что при оказаний должной медицинской помощи можно было бы избежать неблагоприятного исхода, от унижения и беспомощности, которые она испытывала во время пребывания сына в больнице, когда врачи грубо и пренебрежительно отзывались о причинах его состояния, не скрывали своего раздражения от «плохого запаха» и обвиняли сына в его болезни, не пытались разобраться в причинах его состояния»,— пояснили в облсуде решение о выплате матери погибшего компенсации морального вреда.

При этом истица просила компенсацию в сумме 1 млн руб., но в итоге по решению суда выплата составила 850 тыс. руб. Уголовное дело по данному факту возбуждалось, но было закрыто из-за истекшего срока давности.

Алла Чижова