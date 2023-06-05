Теннисные мотивы в коллекции Fila Heritage

Итальянская марка Fila представила новую коллекцию Heritage — ее основой стала теннисная эстетика. С середины прошлого века марка специализируется в том числе и на одежде для профессиональных спортсменов, поэтому в этом сезоне дизайнеры решили добавить в коллекцию шорты, футболки, топы и олимпийки, отсылающие к теннисному наследию. Вещи из капсульной коллекции подойдут как для занятий спортом, так и для ежедневной носки в городе. Шорты и футболки дополнены спортивными брюками и оверсайз худи. Вся линейка Heritage уже доступна в магазинах и на сайте «Спортмастер».