Первый путь железнодорожной части Крымского моста восстановят к 1 июля

Первый путь железнодорожной части Крымского моста приведут в нормативное состояние до 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Как подчеркнул министр транспорта РФ Виталий Савельев, участие в восстановительных работах на Крымском мосту принимали более 500 человек и 21 единица техники. К 23 февраля 2023 года была открыта вторая полоса, а 5 мая — движение по второму пути железнодорожной части моста.

В марте господин Савельев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что охрана Крымского моста перед началом летнего сезона будет усилена.

Олег Исаев

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