Пострадавшим из-за подтоплений ставропольцам выплатят от 10 до 100 тыс. рублей

Жителям пострадавших от подтоплений районов Ставрополья, где будут вводить режим ЧС выплатят компенсации, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

По словам губернатора, оценку ущерба будут производить муниципальные комиссии. Базовая социальная выплата для пострадавших составит 10 тыс. руб.

«В случае частичной утраты имущества каждому прописанному будем начислять по 50 тыс. руб., если зафиксирована полная утрата имущества – по 100 тыс. руб. на каждого прописанного»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что всего на Ставрополье подтоплены 200 придомовых территорий, и есть случаи попадания воды в дома.

Анастасия Назарова