Петербург стал целью большинства хакерских атак в 2023 году

В первом квартале Санкт-Петербург чаще других городов страны подвергался DDoS-атакам: 87% всех действий злоумышленников было направлено на расположенные здесь организации, посчитали аналитики цифровой экосистемы МТС. Самые популярные цели хакеров — финансовые компании, госсектор и ритейл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакер

Фото: пресс - служба ПАО MTC Хакер

Фото: пресс - служба ПАО MTC

Наиболее активным в плане реализации атак стал январь: в этом месяце зарегистрировано 79% от общего числа DDoS-атак за квартал, на февраль пришлось 14%, а на март — 6%. Больше всего DDoS-атак (40%) в первом квартале осуществлялось в ночное время, с полуночи до шести часов утра. Чуть меньше — 37% атак — было реализовано до полудня. Затем активность злоумышленников снижалась: 13% атак пришлось на время с полудня до 18:00, еще 10% — на вечернее время до наступления полуночи.

В целом по России объем DDoS-атак в первом квартале 2023 года вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если в начале 2022 года количество выявленных DDoS-атак измерялось сотнями, то в первой четверти 2023 — уже тысячами. В тройке регионов-лидеров по числу атак — Северо-Западный, Центральный и Приволжский федеральные округа. Кроме того, в ареал распространения DDoS-атак в первом квартале вошли Дальневосточный округ (Хабаровск), Уральский округ (Челябинск, Сургут, Тюмень), Сибирский округ (Новосибирск), Северо-Кавказский округ (Ставрополь).

Аналитики указывают, что интенсивность и уровень организации DDoS-атак постоянно растут. Для компаний и госструктур, чья деятельность связана с доступностью сервисов пользователям в интернет-сети, это серьезный вызов. Ведь сбой в предоставлении сервисов несет организациям прямой финансовый и репутационный ущерб.