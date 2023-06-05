Центральный округ Краснодара и Ленинский район Минска установили дружественные отношения

Глава Центрального округа Краснодара Елена Малова и глава администрации Ленинского района Минска Роман Мельник заключили соглашение об установлении дружественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Территории очень похожи. Это исторические, культурные и деловые центры с серьезным промышленным потенциалом. Подписание этого документа — только первый шаг на пути большой дружбы Краснодара и Минска»,— отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он выразил уверенность, что в будущем также будет подписано соглашение о сотрудничестве или побратимских связях уже не между отдельными районами, а между городами. Евгений Наумов также пригласил делегацию и главу Минска на празднование юбилейного 230-го Дня города в сентябре.

В Центральном округе Краснодара сосредоточена деловая и культурная активность туристов и жителей. Здесь много памятников архитектуры, четыре театра, шесть библиотек и около 100 образовательных учреждений. Численность населения округа составляет около 240 тыс. человек. Уже 32 года он является побратимом Тахтамукайского района Адыгеи, совместно с которым в рамках договора о сотрудничестве ежегодно проводят более 20 мероприятий.

Ленинский район — один из девяти в Минске. Его площадь составляет 26 кв. км, а численность населения — более 220 тыс. человек. На территории района находятся 16 промышленных предприятий, что составляет четверть от общего объема промпроизводства Минска. В Ленинском районе также сосредоточены министерства, ведомства и другие значимые государственные и административные здания, множество памятников истории и культуры.

Татьяна Ручкина

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