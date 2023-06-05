Из-за пожара на подстанции в Алтайском крае без электричества остались 45 населенных пунктов

Пожар произошел на подстанции в населенном пункте Смазнево в Алтайском крае. «Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв»,– сообщил глава округа Александр Пластеев.

В ГУ МЧС Алтайского края уточнили, что возгорание произошло из-за разгерметизации масляного резервуара. Пострадавших в результате происшествия нет. «Задействовано 14 человек личного состава, 5 автоцистерн. Дополнительно к месту следует пожарный поезд»,– отметили спасатели.

Позднее, на момент ликвидации открытого горения, в МЧС сообщили, что нарушено электроснабжение 45 населенных пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для его восстановления направлены 19 резервных источников электроснабжения.

По данным Заринских РЭС, восстановление электроснабжения может потребовать 2-3 часа, сказал Александр Пластеев.

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Оксана Павлова