Директора предприятия «Юганецкое» обвинили в присвоении 612 тысяч рублей

Бывшего директора муниципального предприятия «Юганецкое» обвинили в присвоении более 612 тыс. руб. в 2021-2022 годах, сообщили в нижегородской прокуратуре. По данным «СПАРК-Интерфакс», в эти годы организацией руководила Татьяна Байлова.

«Юганецкое» — единое теплоснабжающее предприятие поселка Юганец. Установлено, что его руководительница необоснованно увеличила себе премию и почти два года незаконно получала ежемесячное вознаграждение за «интенсивность и высокие показатели работы».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Для возмещения ущерба Володарский районный суд постановил наложить арест на земельный участок подозреваемой и долю в праве на квартиру на общую сумму более 900 тыс. руб.

Елена Ковалева