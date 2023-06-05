Однокомнатная квартира в Челябинске в среднем окупается за 14,8 года

Средний срок окупаемости однокомнатной квартиры в Челябинске при сдаче в аренду составляет 14,8 года. Это меньше, чем в целом среди крупных городов РФ (18,2 года), сообщается в исследовании «Циан. Аналитики».

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске оценивается в 16,2 тыс. руб., стоимость такого жилья — в 2,87 млн руб.

Среди крупных городов РФ быстрее всего вернуть стоимость «однушки» получится» в Кемерово (13,1 года), Хабаровске (13,9 года) и Астрахани (14,3 года). Дольше всего срок окупаемости в Пензе (24,9 года), Севастополе и Санкт-Петербурге — 24 года.

«Относительно прошлого года доходность от сдачи квартиры в аренду возросла, но после увеличения ключевой ставки ЦБ в 2022 года и последовательного роста ставок по депозитам инвесторы-рантье уже не могут рассчитывать на больший доход, чем инвесторы, разместившие средства в банковских вкладах», — комментирует руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

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