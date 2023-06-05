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Коммерсантъ FM
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Пожар на подстанции в селе Алтайского края оставил без света более 11 тыс. жителей

Из-за пожара на электрической подстанции в Залесовском округе Алтайского края без электричества остались более 11 тыс. жителей. О происшествии в своем Telegram-канале написал глава округа Александр Пластеев. Открытое горение подстанции в Заринском районе ликвидировано.

«Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв»,— прокомментировал глава района.

Подразделениям ГУ МЧС России по Алтайскому краю удалось ликвидировать открытое горение на станции Смазнево. В настоящее время нарушено электроснабжение 45 населенных пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для его восстановления направлены 19 резервных источников электроснабжения. Время включения в работу составит 2-3 часа.

Лолита Белова, Новосибирск

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