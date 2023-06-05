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СУ СКР расследует факт подлога, совершенного сотрудниками фонда капремонта

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту подлога, совершенного сотрудниками краевого фонда капремонта. Основанием для этого стали материалы проверки, проведенной прокуратурой Краснокамска.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий был выявлен факт внесения сотрудниками фонда заведомо ложных сведений в акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию элементов многоквартирного дома. В частности, в доме, расположенном на Комсомольском проспекте, 7 в Краснокамске проводился ремонт кровли. Работы были приняты заказчиком, документы подписаны. Однако выяснилось, что в действительности работы фактически были завершены спустя два месяца позднее даты, указанной в акте.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям лиц, допустивших внесение данных не соответствующих действительности. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

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