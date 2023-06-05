Литературно-критическую премию «Неистовый Виссарион-2023» получила Виктория Шохина

Главным победителем Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион-2023» стала публицист и критик Виктория Шохина. Об этом было объявлено на церемонии в Свердловской областной библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге. Премию вручил главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премию вручил главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский

Фото: Виталий Красиков Премию вручил главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский

Фото: Виталий Красиков

Виктория Шохина является кандидатом филологических наук и преподавателем Высшей школы телевидения МГУ. Жюри «Неистового Виссариона» отметило ее работу «Прочтение "Прочтения" и другие сюжеты», посвященную книге о творчестве Владимира Набокова. «Это профессиональный полемический разбор, начинающийся с абсолютно хладнокровных аннотационных фраз и заканчивающийся выделением достоинств этой книги»,— объяснил ценность работы Виктории Шохиной господин Василевский.

Победитель премии получил 100 тыс. руб. и почетный знак «Неистовый Виссарион» в виде символического гонга.

Премию за вклад в развитие критической мысли, которую учредили только в прошлом году, получила Ольга Балла за работу «Дышащий чертеж: сны о поэтах и поэзии». В номинации «Перспектива» победителем стал Борис Кутенков, в номинации «За творческую дерзость» — поэт, доцент кафедры литературы и журналистики Адыгейского государственного университета Кирилл Анкудинов. Особого упоминания жюри удостоился Александр Марков, обладатель премии «Перспектива» прошлого года.

Премия «Неистовый Виссарион» учреждена в 2019 году по инициативе Свердловской областной библиотеки имени Виссариона Белинского. Она присуждается за значительные достижения и творческую активность в области критики, обращенной к современной русскоязычной литературе XXI века. Лауреатами премии «Неистовый Виссарион-2022» стали Валерий Шубинский, Василий Ширяев, Александр Марков и Владимир Березин.

Виталий Красиков

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