Бульвар «Восточный» будет передан на баланс муниципальных служб Краснодара

По поручению мэра Краснодара Евгения Наумова за состоянием общественной территории в Восточно-Кругликовском районе будет следить городское управление коммунального хозяйства и благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Господин Наумов подчеркнул, что муниципальная земля была в пользовании у частника, но жители города очень часто жаловались на грязь, мусор и общий невзрачный вид. Сейчас крайне важно, чтобы бульвары, скверы и все зеленые зоны города находились в хорошем состоянии.

По словам заместителя главы города Ильи Павлова, в 2020 году два земельных участка, площадь которых составляет более 8,6 тыс. кв. м, были переданы в пользование частному лицу в целях размещения на них элементов благоустройства и малых архитектурных форм. При этом на неудовлетворительное санитарное состояние территории обращали внимание жители района.

Стоит отметить, что договор с частным лицом был расторгнут 24 марта текущего года. В настоящее время проходит процесс оформления земли в постоянное пользование Управлению коммунального хозяйства и благоустройства.

Валерия Каманина