Жителя Кропоткина будут судить за стрельбу в подростка из-за лая собаки

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который выстрелил в подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Вечером 8 марта 2023 года 45-летний мужчина, будучи пьяным, находился в одной из комнат своего дома, расположенного в переулке Ленина станицы Казанской. Он услышал лай своей собаки, вышел во двор и увидел стоящих двух подростков. Мужчина подумал, что их присутствие стало поводом для беспокойного поведения собаки, и, используя малозначительный повод для выяснения отношений, выстрелил из пневматической винтовки в одного из подростков. 16-летнего мальчика госпитализировали в медучреждение, ему был причинен легкий вред.

Мужчину обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и причинении легкого вреда здоровью (пп. «а,в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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