Возле Центрального рынка открылся мобильный пункт приема на военную службу

В Ленинском районе Перми начал работать мобильный пункт приема на военную службу по контракту, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ленинского района города Александр Русанов. Мобильный пункт расположился у Центрального рынка, объект стал первым выездным пунктом на территории района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мобильный пункт приема на военную службу по контракту Фото: Мобильный пункт приема на военную службу по контракту

Процедура поступления на службу через мобильный пункт максимально упрощена, заметил глава района. «Любой гражданин может получить исчерпывающую информацию, а также оставить заявление на прохождение военной службы. Заявления принимаются от граждан от 18 до 65 лет», - отмечается в сообщении Александра Русанова.

Ранее (31 мая) в мэрии Перми сообщали об открытии мобильного пункта приема на военную службу по контракту возле ТЦ «Земляника» на проспекте Парковом. Помимо этого, в городе действует единая городская «горячая линия» по вопросам приема на военную службу по контракту.