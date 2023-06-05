Пензенского заключенного оштрафовали за рассказы об убийствах в Буче

Содержащийся в ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Пензенской области осужденный оштрафован по делу о дискредитации вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

43-летнего нарушителя вычислили при помощи сотрудников региональных управлений ФСИН и МВД. В 2022-23 гг., общаясь с другими заключенными, мужчина «публично распространял информацию, дискредитирующую действия Вооруженных сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

В частности, осужденный заявлял о причастности российской армии к убийствам мирных жителей в Буче Киевской области и на жд-вокзале Краматорска ДНР; минированию трупов служащий ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе.

Октябрьский районный суд Пензы признал мужчину виновным и выписал штраф 30 тыс. руб.

Дарья Васенина