«Крымчанам и гостям полуострова ничего не угрожает»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: пресс-служба Главы Республики Крым

Guide: Как вы оцениваете инвестиционный потенциал Республики Крым сегодня? Сказались ли на планах действующих и потенциальных инвесторов военные действия на сопредельных с регионом территориях, а также провокации недружественных элементов на территории полуострова?

Сергей Аксенов: Потенциал очень значительный. Вы знаете, что президент поставил задачу довести объем внебюджетных инвестиций в экономику республики до 800 млрд руб. в период 2022–2025 годов. Мы эту задачу выполним. Крым интересен для инвесторов.

Наиболее привлекательными для инвестирования отраслями традиционно остаются туризм, сельское хозяйство, жилищное строительство, сфера торговли и услуг.

Какого-то существенного снижения потока инвестиций или интереса к нашему региону не наблюдается, так же как и значительных изменений в структуре инвестиционно привлекательных отраслей.

Количество инвестпроектов, заключенных в 2022 году, более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2021 года. А, к примеру, число проектов, реализуемых в сфере туризма в рамках свободной экономической зоны Крыма, за последние пять лет увеличилось почти в три раза — с 71 в 2016 году до 200 в 2022-м. В сфере торговли и услуг рост еще больше — в 4,4 раза: 84 проекта в 2016-м и 371 в 2022-м.

Напомню, что Крым занял седьмое место среди регионов РФ по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, которые были оглашены в рамках XXV ПМЭФ в июне прошлого года.

G: Сколько на сегодняшний день реализуется инвестиционных проектов на территории Крыма? На какую общую сумму?

С. А.: В рамках особого порядка, утвержденного постановлением регионального правительства в 2014 году, реализуется 257 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 449,3 млрд руб. Из этой суммы уже вложено около 130 млрд руб.

На 1 апреля текущего года был зарегистрирован 1191 участник свободной экономической зоны Крыма. В рамках СЭЗ реализуется более 1286 инвестпроектов. Заявленный минимальный объем инвестиций по указанным проектам составил порядка 170 млрд руб. Из них порядка 128 млрд — капитальные вложения. Также заявлено создание свыше 60 тыс. рабочих мест.

По информации участников СЭЗ, за весь период ее функционирования на реализацию проектов уже направлено более 230 млрд руб. Из них более 157 млрд составляют капитальные вложения. Создано более 78 тыс. рабочих мест.

G: Какие инвестпроекты правительство Крыма планирует заключить в рамках ПМЭФ-2023? Какова их общая стоимость?

С. А.: Делегация Республики Крым примет участие в том числе в стратегических сессиях, встречах с инвесторами, представителями других субъектов Российской Федерации и иностранных делегаций, представит инвестиционный потенциал региона. Не буду раньше времени раскрывать детали. Скажу только, что мы надеемся провести переговоры с представителями крупных компаний, институтов развития и заключить взаимовыгодные соглашения.

G: Как сказывается на экономике Крыма закрытый аэропорт Симферополя? Как решаются проблемы с транспортной доступностью региона?

С. А.: Естественно, приостановка авиасообщения не лучшим образом влияет на экономику. Прежде всего на работу туристической отрасли. О сложностях в этой сфере уже много сказано, так же как и о существенной государственной поддержке на федеральном и региональном уровне, которая позволила удержать отрасль на плаву.

Был принят ряд важных мер по улучшению логистики, но пассажиропоток по итогам 2022 года снизился. Например, объемы перевозки пассажиров железнодорожным транспортом были увеличены в два раза, но все равно удалось обеспечить только 20% от того количества пассажиров, которое было перевезено воздушным транспортом в 2021-м. Что, конечно, объяснимо, ведь аэропорт Симферополя в 2021 году обслужил более 6,8 млн пассажиров.

На курортный сезон текущего года назначены 22 пары поездов дальнего следования и пригородный поезд «Керчь — Анапа». Прямые автобусы в Крым ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской (транзит), Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Херсонской областей, Ингушетии, Адыгеи, Чечни, Дагестана, ДНР, ЛНР, а также из Минска.

G: Как СВО сказалась на туристическом потенциале Крыма? Стоит ли туристам опасаться отдыхать в Крыму в этом сезоне?

С. А.: В 2022 году в Крыму отдохнуло 6,5 млн человек. Это, конечно, меньше, чем в рекордном 2021 году, но значительно больше, чем в период 2014–2017 годов. Несмотря на все проблемы, по итогам прошлого года Крым сохранил место в пятерке ежегодного Национального туристического рейтинга. Выше — только Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург.

Отрасль продолжает развиваться. Только в прошлом году было открыто восемь новых гостиниц, проведена модернизация и реконструкция 89 санаторно-курортных и гостиничных организаций.

Что касается возможных опасений туристов. Понятно, что информационный фон вокруг Крыма достаточно напряженный, прежде всего из-за большого количества фейков. Надо ориентироваться на реальность. Наши силовые структуры обеспечивают все необходимые меры безопасности. Крымчанам и гостям полуострова ничего не угрожает.

G: Как развивается строительная отрасль в Крыму? Какие меры поддержки застройщикам оказывает республиканское правительство?

С. А.: По итогам 2022 года строительная отрасль продемонстрировала хороший рост. Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов в рамках федеральной Госпрограммы. Продолжается строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Успешно реализуется региональный проект «Жилье».

Всего за 2014–2022 годы объем ввода жилья в республике составил более 6 млн кв. м. По итогам 2022 года плановый показатель перевыполнен, введено 927 тыс. кв. м. Это рекорд. Почти четверть данного объема — многоквартирные дома.

В сфере жилищного строительства реализуется 44 инвестпроекта с общим заявленным объемом инвестиций в 160,9 млрд руб. С инвесторами предусматривается особый порядок работы, ведется сопровождение каждого проекта. Оно включает информационную и консультационную поддержку, содействие своевременному получению необходимых согласований и разрешений.

Кроме того, инвесторам могут предоставляться земельные участки муниципальной собственности в аренду без торгов при условии продажи или предоставления квартир государственным органам, а также льготным категориям граждан.

В рамках разработанного правительством РФ механизма поддержки развития жилищного строительства Республикой Крым проведена работа по привлечению более 7,4 млрд руб. в виде инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование инфраструктурных проектов. Реализация этих проектов позволит ввести 1 млн кв. м жилья.

В рамках достижения национальных целей развития РФ показатель объема ввода жилья в Крыму должен увеличиться до 1,5 млн кв. м в год к 2030 году.

G: Как вы оцениваете потенциал крымских портов? В какой стадии реализации находится их реконструкция и возможность выхода на международные рынки?

С. А.: Принято решение о передаче в федеральную собственность имущественных комплексов Феодосийского и Керченского морских портов. Они будут развиваться в рамках задач, поставленных правительством РФ. В том числе в рамках развития портов Азово-Черноморского бассейна, а также транспортного коридора «Север — Юг».

В собственности Республики Крым остаются Ялтинский и Евпаторийский морские порты. Основной доходной деятельностью Евпаторийского порта является добыча песка на Донузлавском месторождении. Главная задача — наращивание темпов добычи и отгрузки, а также перевалка зерна.

Перспективное направление и для Ялты, и для Евпатории — пассажирские морские перевозки. Рассматриваются возможности организации сообщения с другими субъектами РФ.

Однако надо понимать, что имеющийся флот отработал порядка 45 лет, он сильно изношен. Значительная часть гидротехнических сооружений также находится в аварийном состоянии. Так что для реализации масштабных планов по созданию инфраструктуры морских перевозок и яхтенного туризма необходимо время и серьезное финансирование. Это большая работа. Она ведется в рамках Госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

На сегодняшний день определены места размещения объектов портовой инфраструктуры, получены положительные заключения экспертизы обоснования инвестиций по всем 34 объектам (13 яхтенных марин и 21 портопункт).

Следующий этап — включение мероприятий по строительству и реконструкции данных объектов в Госпрограмму с учетом ее продления до 2030 года.

G: Какие крупные российские компании за минувший год зашли на территорию Крыма? Как это сказывается на экономике региона в плане бюджетного пополнения?

С. А.: В 2022 году в соответствии с решениями президента и правительства РФ феодосийский завод «Море» вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации, а НИИ аэроупругих систем — в состав «Ростеха». Кроме того, на полуостров зашли крупные банки — Промсвязьбанк и Сбербанк. Недавно в Ялте был открыт первый офис «Сбера».

В транспортной и строительной сфере работают «ВАД», «Гранд Сервис Экспресс», «Петро-Хэхуа».

Растет количество торговых сетей. Известная компания-ритейлер «Красное и белое» открыла на полуострове 17 магазинов «Еда-вода». Открылись магазины федеральной торговой сети «Народный амбар», ростовской сети «Ассорти-Экспресс».

На начало 2023 года на учете в налоговых органах республики состояло более 4,5 тыс. подразделений российских материковых компаний. За счет их работы бюджет республики ежегодно пополняется более чем на 3 млрд руб. Эти тенденции будут продолжаться, что позитивно повлияет и на социальную сферу, и на экономическую ситуацию.

G: Правительство РФ в очередной раз продлило программу социально-экономического развития Крыма и увеличило ее финансирование. Куда будут направлены данные средства?

С. А.: В 2023–2027 годах на реализацию программы планируется выделить более 715 млрд руб., из них 159,4 млрд — в этом году. Средства будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт инфраструктурных, социально значимых объектов. Это в том числе строительство дороги Донское — Перевальное, которая в значительной мере разгрузит транспортный поток в крымской столице и обеспечит транзит транспорта на Южный берег Крыма в обход города, а также новой дороги Симферополь — Евпатория. Кроме того, запланирована реконструкция канализационных очистных сооружений вдоль побережья. Конечно, будет продолжаться строительство новых объектов образования, здравоохранения, социальной сферы.

* все озвученные официальные данные актуальны на 30.04.2023

Беседовал Дмитрий Михеенко

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