Строителям метро в Нижнем Новгороде выписали два штрафа

ГУММиД Нижнего Новгорода, как заказчик продления Автозаводской линии метрополитена до Сенной площади, выставил подрядной организации «Моспроект-3» еще два штрафа по 90 тыс. руб. каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из опубликованных на госзакупках уведомлений, адресованных гендиректору подрядчика Анне Меркуловой, первый штраф заказчик выписал потому, что работники АО «Моспроект» своевременно не выполнили предписание по восстановлению пешеходного тротуара и участка дороги у дома № 150 на улице Горького (рядом метростроители готовят стартовую площадку для запуска проходческого щита).

Второй штраф муниципальный заказчик потребовал за то, что рабочие не укрепили стенки котлована глубиной 1,8 м, вырытого по краю проезжей части под опору временной теплосети. В требовании ГУММиДа отмечено, что помимо несоблюдения правил охраны труда в строительстве это привело к вымыванию грунта, трещинам в примыкающем асфальте и провисанию существующего ограждения дороги.

Не считая этих требований, заказчик Нижнего Новгорода с начала года выписал «Моспроекту-3» девять штрафов за различные нарушения условий контракта по продлению ветки метро. Общая стоимость строительства двух станций и тоннелей составляет 35,58 млрд руб. По условиям договора они должны быть сданы в конце 2025 года.

Иван Сергеев